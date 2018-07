’Mister integriteit’ VVD in opspraak

Keizer werd toen voor 30.000 euro met drie zakenpartners eigenaar van uitvaartbedrijf De Facultatieve, dat volgens onderzoekswebsite Follow the Money minstens 31,5 miljoen euro waard was. Keizer kocht de aandelen van een vereniging bestaande uit bejaarde idealisten, een vereniging waarvan Keizer nota bene adviseur was. Analisten die de website opvoert, zeggen dat de leden door de verkoop zwaar zijn benadeeld.

Tila zur Lage van de commissie integriteit van de VVD stelde gisteren dat de leden van de commissie nog geen contact met elkaar hebben gehad over het eventueel agenderen van de kwestie rond voorzitter Keizer.

VVD’ers kunnen kwesties aandragen, maar de commissie kan ook zelf een onderzoek beginnen. Een woordvoerder van het landelijk bureau bevestigde dat er bij de partij nog niets is aangekaart vanuit de integriteitscommissie. Vanuit de achterban kijkt men de ontwikkelingen aan. „Laat ze het eerst maar even goed uitzoeken”, klinkt het daar.

Integriteit

Bij eerdere integriteitskwesties bij de VVD was het partijvoorzitter Keizer die de regie naar zich toe trok. Onder zijn voorspraak scherpte de VVD de integriteitsregels aan. Nu hij zelf onder vuur ligt, staat hij er alleen voor, zeker nu partijleider Rutte vanwege het mei-reces niet in de buurt is om de leiding te nemen.

Pijnlijk voor de VVD is dat ook oud-minister en partijprominent Loek Hermans en senator Anne-Wil Duthler bij de kwestie betrokken zijn; ze waren toezichthouders bij De Facultatieve. De VVD wijst vooralsnog naar de verklaring die het bedrijf heeft laten uitgaan waarin wordt ontkend dat er van malversaties sprake is. Ook volgens Keizer zelf is alles volgens de procedures verlopen.

De publicatie over de uitvaartdeal komt op een gevoelig moment. Binnenkort is de verkiezing van de partijvoorzitter. Keizer is daarvoor de enige kandidaat.