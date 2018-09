Opgepakte presidentskandidaat terug in Egypte

„We stonden op het punt naar Frankrijk te reizen. Toen kwamen ze hem halen”, zegt dochter May Shafik. Volgens haar is de oud-premier opgepakt, omdat hij woensdag had aangekondigd dat hij zich kandidaat zou stellen voor de presidentsverkiezingen in Egypte.

Bronnen op het vliegveld van Caïro zeiden zaterdagavond dat de oud-premier inmiddels in Egypte is aangekomen. Het is niet bekend of de autoriteiten hem vastzetten in Egypte. De regering van de Verenigde Arabische Emiraten en het ministerie van Buitenlandse Zaken in Egypte wilden niets zeggen over de aanhouding van Shafik en zijn uitzetting naar Egypte.

Oud-luchtmachtcommandant Shafik verliet Egypte nadat hij in 2012 de presidentsverkiezingen had verloren van de later afgezette Mohamed Mursi. Egypte kiest in 2018 een nieuwe president. Het huidige staatshoofd, Abdel Fattah al-Sisi, heeft zich nog niet kandidaat gesteld, maar de Egyptenaren verwachten dat hij dat wel gaat doen.