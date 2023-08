DierenPark Amersfoort verblijd met flamingo-kuiken

„De veren van de kleine, lichtgrijze vogel zijn zelfs nog een beetje nat. Zo recent kwam het jong ter wereld”, vertelt dierverzorger Paul Rodewijk. Het duurt nog twee jaar voor de jonge flamingo de bekende roze veren krijgt.

’Meer dan welkom’

„Het kuiken is dan ook meer dan welkom, aangezien de Chileense flamingo bijna is bedreigd in de natuur. Daarnaast is onze kolonie behoorlijk op leeftijd. Met de komst van dit kuiken en de andere gelegde eieren is er weer kans op een nieuwe generatie”, legt Paul uit.

Tekst gaat verder onder de foto

Ⓒ Dierenpark Amersfoort

Of het gaat om een mannetje, of een vrouwtje, is nog niet bekend: flamingokuikens blijven de eerste periode warm tussen de veren van hun moeder. „Na vier tot zes weken kan het jong lopen en gaat het zelf op zoek naar voedsel. Tot die tijd geven beide ouders kropmelk, waarmee zij hun kuiken voeden via hun keel.”