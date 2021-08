Nachtclubs radeloos: ’1 november? Eerst zien, dan geloven’

Premium Binnenland

Euforie na vondst middeleeuws zwaard mysterieuze wapensmid Gicelin

Wie hij precies was, is niet bekend. Maar hij was een absolute grootheid tijdens de zogeheten ’hoge middeleeuwen’. Als je vele eeuwen geleden een kwaliteitszwaard in handen wilde hebben, stapte je naar wapensmid Gicelin. Een van zijn zwaarden is opgedoken in Utrecht.