Bomenmuur biedt hoop

De 32-jarige Diallo in Senegal zorgt ervoor dat de zaailingen die straks in de Great Green Wall (inzet) geplant zullen worden genoeg water krijgen. Ⓒ foto Jane Hahn/Redux

Dakar - Het is niets minder dan een monsterklus: Een muur van bomen planten tussen Senegal aan de westkust van Afrika en Djibouti in het oosten. Dan zijn er ook nog allerlei slepende conflicten en economische problemen in de regio. Toch gaat de aanplant van de Great Green Wall of Africa, een samenwerkingsverband tussen twintig Afrikaanse landen, ondanks de tegenslagen en vertraging door.