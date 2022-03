CDU-top en Bild pleiten voor ingrijpen in Oekraïne, AfD vindt NAVO medeschuldig

De machtige mediaman en multimiljonair Matthias Döpfner gooide gistermorgen de knuppel in het hoenderhok. De NAVO-leden moeten ’nu handelen’, stelt de baas van Axel Springer-uitgeverij in een hoofdredactioneel commentaar in Bild, de grootste krant van Europa. „Ze moeten nu hun troepen en wapens daarheen brengen, waar onze waarden en toekomst noch worden verdedigd. Mogelijk zonder NAVO.”

Militair ingrijpen

Met deze zware woorden pleit Döpfner, die grote invloed in Duitsland heeft, voor militair ingrijpen van de Bundeswehr, het grootste EU-leger. „Frankrijk, Engeland, Duitsland en Amerika moeten als alliantie van de vrijheid Poetins moorddadige ageren in Kiev beëindigen.”

Het dilemma tussen ’dreiging van derde wereldoorlog en capitulatie’ heeft ook de CDU van de vroegere kanselier Merkel in haar greep. De nieuwe fractie- en partijvoorzitter Friedrich Merz zei dat de NAVO in Oekraïne kon ingrijpen als de nucleaire veiligheid in het geding was. „Er kan een situatie zijn waarbij ook de NAVO moet beslissen om Poetin te stoppen,” zei Merz tegen zender NDR. Hij sprak van aanvallen op de reactorblokken van een kerncentrale, zoals donderdag bij Zaporizja. „Dan worden we bedreigd door de gevolgen van de oorlog.”

Medeplichtig

De rechtse AfD-partij, die net als haar West-Europese partners jarenlang de deur van het Kremlin heeft platgelopen en ’onafhankelijke waarnemers’ naar de Krim stuurde, stelt dat de NAVO medeplichtig is aan de oorlog in Oekraïne. „De escalatie is ook een gevolg van de vervreemding tussen de NAVO en Rusland.”