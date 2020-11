Belgische quad-aso (19) brengt Brabantse boswandelaars in levensgevaar

In de bossen tussen het Brabantse Hilvarenbeek en Goirle werd de quadfanaat betrapt door een boa. Er ontstond een achtervolging, waarbij volgens snelheden tot wel 80 kilometer per uur werden gehaald. De 19-jarige Belgische verdachte scheurde tussen het wandelend publiek door, waardoor levensgevaarlijke situaties ontstonden. Afgelopen zondag was het zonnig weer, waardoor veel mensen - ondanks de coronamaatregelen - naar het bos gingen.

Het valt de autoriteiten al langer op dat er de laatste maanden regelmatig incidenten zijn met crossende motoren en quads in de bossen, met name in het zuiden van het land. Ook op straat worden races gehouden met de vierwielers, afgelopen voorjaar bijvoorbeeld in Eindhoven. Volgens de politie in de lichtstad kwam het wangedrag voort uit verveling door de lockdown. De politie wil ’het fenomeen doen stoppen’ en gaat extra controleren.

De crossers vernielen de bossen en landerijen van boeren en laten veel afval achter waaronder afgewerkte olie en etensresten, stelt de politie Tilburg. „Maar bovenal is het levensgevaarlijk voor de rijders zelf maar zeker ook voor het wandelend publiek dat in de bossen loopt.”