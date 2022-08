LIVE Zelenski: 'Europa moet geen supermarkt worden voor rijke Russen'

Buitenland

LIVE | Oekraïens ministerie van Defensie lacht om Russen op de Krim

De oorlog in Oekraïne duurt nu ruim vijf maanden en volgens president Zelenski van Oekraïne is die pas voorbij als de Krim is heroverd op de Russen. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne hier.