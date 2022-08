Van pedofilie beschuldigde man drinkt flesje vloeistof tijdens voorlezen van vonnis en sterft

„Terwijl het vonnis werd voorgelezen, dronk hij een flesje water die bij de raadsman had gestaan”, vertelde advocaat Jamie Beck vrijdag aan CNN. Edward Leclair stond toen terecht voor vijf aanklachten van seksueel misbruik. „Onze onderzoeker zag hem het water opdrinken”, zei Beck. Volgens de advocaat zag het water er echter troebel uit.

Ook Leclair’s advocaat bevestigt dat de man iets gedronken had. „Ik keek om en zag hem drinken. zijn hand was aan het beven, ik dacht toen dat dat was door het verdict. Hij bleef gewoon drinken”, zei Leclair’s advocaat Mike Howard aan NBC. Niet veel later, eens hij weer in de cel zal, moest Leclair overgeven, waarna de hulpdiensten gebeld werden. Leclair werd met de ambulance afgevoerd. Uiteindelijk overleefde Leclair het niet. Er is een autopsie verricht maar de doodsoorzaak is voorlopig nog onbekend.