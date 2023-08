Bedrijven en mensen met hoger inkomen moeten vrezen voor belastingingreep

Geheel in de stijl van het kabinet dat de financiële sluizen opengooide, bleek het ook bij het maken van de begroting voor komend jaar het makkelijkst om een akkoord te bereiken over waar geld aan moet worden uitgegeven. Tijdens de formatie was geld al het smeermiddel voor het overbruggen van politieke verschillen. En nadat de energiecrisis mensen in financiële ellende stortte, moest het kabinet ook de knip trekken voor een duur prijsplafond en andere koopkrachtsteun.

Ⓒ De Telegraaf