OM eist 10 jaar cel voor moeder in Zeeuwse zedenzaak: ’D. maakte het misbruik mogelijk’

Verder hielp D. bij het aanbieden van haar dochters voor seks op parkeerplaatsen en in parenclubs, zei de officier van justitie. Voor zijn rol kreeg Pascal P. eerder acht jaar cel en tbs met dwangverpleging.

„D. maakte het misbruik mogelijk”, zei de officier. „De laatste vluchtweg van de kinderen werd afgekapt. Ze werden ingekapseld in een zieke relatie tussen D. en P.”

’Bang’

Bij de politie verklaarde de 44-jarige moeder eerder dat ze bang was voor haar geliefde. Om die reden zou ze onder meer hebben geholpen de kinderen te drogeren met medicijnen en drugs om het misbruik makkelijker te laten verlopen. „Ik kon niet tegen hem op”, zei ze toen.

De rechters wilden van de moeder weten of zij wel daadwerkelijk bang was. Ze wezen op enkele WhatsAppgesprekken tussen haar en P. Daarin zou de vrouw onder meer hebben gezegd over seksueel contact tussen P. en haar toen 8-jarige dochter: „Als we gaan samenwonen, dan zal dat wel makkelijker gaan.” Ook haalden de rechters een passage aan waarin de moeder appte dat ze niet wilde dat P. er andere vrouwen op nahield. „Zo met onze meiden, daar heb ik geen problemen mee”, citeerden ze uit dat bericht. „Het is zo moeilijk te rijmen met uw bewering dat u bang was”, werd D. voorgehouden.

De moeder, die kampt met gezondheidsproblemen en in een rolstoel zit, zweeg. Ze reageerde evenmin op verklaringen die drie slachtoffers voorlazen tijdens het proces.

„Kijk me aan”, zei de jongste dochter. „Je had me naar mijn vader kunnen brengen, maar je hebt van mijn achtste tot veertiende toe zitten kijken hoe ik werd misbruikt.” Het misbruikte vriendinnetje zei: „Je noemt jezelf een moeder, maar die eretitel verdien je niet.”

De advocaat houdt vrijdag haar pleidooi. De rechtbank doet op 2 juli uitspraak.