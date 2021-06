Rechter: moeilijk te rijmen dat moeder misbruikte dochters Zeeland bang was voor vriend

Het Openbaar Ministerie beschuldigt D. ervan dat zij haar partner van 2008 tot 2019 ’intensief heeft geholpen bij het misbruik van haar dochters en een vriendinnetje van de meisjes. De vrouw wordt verdacht van het medeplegen van verkrachtingen. D. kreeg in december al acht jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd voor zijn rol.

De rechters wilden tijdens de zitting van de moeder weten of zij wel daadwerkelijk bang was. Daarbij wezen ze op enkele gesprekken op WhatsApp tussen haar en P. Daarin zou de vrouw onder meer hebben gezegd over seksueel contact tussen P. en haar toen 8-jarige dochter: „Als we gaan samenwonen, dan zal dat wel makkelijker gaan.”

Ook haalden rechters een passage aan waarin de moeder appte dat ze niet wilde dat P. er andere vrouwen op nahield. „Zo met onze meiden, daar heb ik geen problemen mee”, citeerden ze uit dat bericht.

Zwak

„Het is zo moeilijk te rijmen met uw bewering dat u bang was”, vroegen de rechters. D., die kampt met gezondheidsproblemen en in een rolstoel zit, reageerde niet op alle vragen. Ze zou zwijgen vanwege de aanwezigheid van pers in de zaal. Verder zou de vrouw erg zwak zijn en amper bij stem.

Een andere aanklacht tegen de 44-jarige moeder is het bevorderen van ontucht en mensenhandel. D. zou onder meer een advertentie hebben geplaatst dat haar oudste dochter „beschikbaar was voor seks” op parkeerplaatsen. Ook zou ze met P. en dit meisje meermaals naar parenclubs zijn geweest.

Een oud-werknemer van de garage van P. in Waterlandkerkje, waar veel van het misbruik plaatsvond, had ook seks met de oudste dochter. „De moeder vond het goed. Wie ben ik dan om daar iets van te zeggen”, verklaarde hij bij de politie.

De misbruikte dochters en het vriendinnetje lezen donderdagmiddag een slachtofferverklaring voor. Daarna maakt de officier van justitie de strafeis bekend.