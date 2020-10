Kort geding HEMA om beschuldiging asbest in make-up

EenVandaag meldde woensdag dat in My Cheek Palette Blush van Douglas en B.A.E. loose powder foundation 2nd skin van HEMA asbest zit. Het programma liet samen met het Expertisecentrum Asbest en Vezels (ECAV) de make-up door drie laboratoria testen op aanwezigheid van asbest. Alle drie vonden ze asbest in de betreffende producten van HEMA en Douglas, aldus EenVandaag.

Maar TNO en diverse andere Europese toplaboratoria hebben na uitvoerige onderzoeken geconcludeerd dat er geen asbest zit in de make-upproducten van HEMA, meldt het bedrijf woensdag in een verklaring. HEMA zegt in oktober vorig jaar door EenVandaag te zijn benaderd over een mogelijke vondst van asbest in het product, waarna in afwachting van aanvullend onderzoek door TNO de verkoop ervan direct is gestaakt.

TNO, volgens HEMA de autoriteit in Nederland op gebied van specialistisch asbestonderzoek in talkhoudende make-upproducten, heeft hetzelfde product onderzocht als EenVandaag en daarnaast nog eens acht van deze make-upproducten uit dezelfde partij, aldus de winkelketen. "Volgens TNO zijn onschuldige talkvezels door de ‘EenVandaag laboratoria’ ten onrechte aangezien voor asbestvezels", aldus HEMA in een verklaring. Dat zou komen doordat de gebruikte onderzoekstechnieken en de foto’s niet verfijnd genoeg zijn om asbest in talkhoudende make-upproducten vast te kunnen stellen.

Ook Douglas trok het product aanvankelijk terug, aldus het programma, en liet het product eveneens onderzoeken. Ook daarbij werd geen asbest gevonden. De producten liggen inmiddels weer in de schappen, meldt het programma op de eigen website.

Experts zeggen volgens EenVandaag dat de verschillende uitkomsten overigens komen doordat de labs die HEMA en Douglas inschakelden een andere onderzoeksmethode gebruikten. Ook zou asbest ongelijkmatig in producten kunnen voorkomen, waardoor in het ene monster wel asbest kan zitten, en in een ander niet.

Het kort geding dient woensdag om 15.30 uur bij de Amsterdamse rechtbank.