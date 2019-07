Politie Den Helder zoekt bloemendief kerkhof

De Helderse politie heeft foto’s van de man op Facebook gezet. Ⓒ Politie Den Helder

DEN HELDER - De politie in Den Helder is op zoek naar een man die de afgelopen tijd meerdere keren bloemen heeft gestolen van een begraafplaats. De man sloeg in mei en juli toe op de rooms-katholieke begraafplaats aan de Jan Verfailleweg.