Trump moet zich melden bij rechter; wat staat hem te wachten?

Door Jan Postma Kopieer naar clipboard

Terwijl Donald Trump zich naar het vliegveld begeeft om naar New York te vliegen, wordt hij toegejuicht door zijn supporters in Palm Beach. Ⓒ ANP

Oud-president Donald J. Trump moet zich dinsdag melden bij de rechter in New York. De strafzaak tegen hem is historisch en nu al een waar mediacircus. Echter, veel details zijn nog onduidelijk.