Koning zet eilanden in het zonnetje

Op bzoek bij Simpson Bay, waar de toeristen nog niet zijn teruggekeerd. Ⓒ ANP

Philipsburg - Waar menig eilandbewoner nog sombert, is koning Willem-Alexander heel positief. Hij vindt dat de eilanden van het Nederlands koninkrijk die getroffen zijn door Irma veel veerkracht laten zien. De koning noemt het toekomstperspectief voor Sint-Maarten zelfs zonnig. Het is een boodschap die velen op het verwoeste eiland zullen verwelkomen, want de toeristen moeten weten dat ze terug kunnen komen.