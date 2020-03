Meer dan 2 miljoen belastingaangiftes binnen, fiscus ’blij met enthousiasme’

Ⓒ ANP XTRA

DEN HAAG - Ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders hebben aangifte voor hun inkomstenbelasting gedaan in de eerste week dat dit kan. Dat zijn er iets meer dan in dezelfde week vorig jaar. „Blijkbaar willen veel mensen vroeg in de aangifteperiode aangifte doen. De Belastingdienst is blij met dit enthousiasme”, laat een woordvoerder weten.