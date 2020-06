OM: moordfoto’s van verdwenen ’cokemakelaar’

Naima Jillal (inzet) is zondag 20 oktober 2019 voor het laatst gezien op de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Binnen het criminele circuit circuleren foto’s van het stoffelijk overschot van de in oktober spoorloos verdwenen Naima Jillal (52) uit Amsterdam. Het lijkt er daarom volgens justitie op dat de ’cokemakelaar’, die op het hoogste niveau actief was op het gebied van de drugshandel, vermoord is.