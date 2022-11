Tientallen demonstranten bij FvD-bijeenkomst: ’Moet in Zaandam geen plaats voor zijn’

De demonstranten kunnen er met hun pet niet bij dat er op dezelfde locatie kortgeleden nog Oekraïense vluchtelingen werden opgevangen. „Het rijmt niet”, zegt een van hen tegen NH Nieuws. FvD houdt zaterdag een congres in een locatie op het terrein. Volgens een van de demonstranten zijn er zo’n vijftig mensen uit de Zaanstreek naar het terrein gekomen om zich uit te spreken tegen de komst van FvD.

Deelnemer Willem Croese en een mededemonstrant die liever anoniem wil blijven laten weten dat de groep vindt „dat er in Zaandam geen plaats moet zijn voor de haat van FvD, antisemitisme en de manier waarop zij met bijvoorbeeld journalisten omgaan.” De demonstranten zijn volgens Croese ’individuen uit de Zaanstreek, mensen die actief zijn op het politiek en maatschappelijk vlak’. Welke organisaties bij het protest vertegenwoordigd waren, wil hij niet kwijt, „want je bent kwetsbaar met dit soort mensen.” Een onlinepetitie tegen de komst van het FvD-congres naar Zaandam werd zo'n vierhonderd keer ondertekend.

De gemeentewoordvoerder bevestigt dat de demonstranten bij de aanmelding van de actie hebben aangegeven ’tegen intolerantie en Forum voor Democratie’ te gaan protesteren. Ze hadden volgens hem een vak toegewezen gekregen langs de route voor bezoekers van het congres.

Het is niet voor het eerst dat FvD bij Taets een evenement houdt. Ook in 2019 hield de partij van Thierry Baudet er een grote bijeenkomst. Zaandammer Croese snapt niet hoe dat kan in een ’van origine arbeidersstad’ zegt hij tegen NH Nieuws: „Het is ongelofelijk dat er nu voor de tweede keer, ook al in 2019, een stel fascisten wordt binnengehaald.”