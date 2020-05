De Punt-advocaat Zegveld niet vervolgd voor smaad

De oud-militairen vonden dat Zegveld haar boekje te buiten was gegaan door hen weg te zetten als moordenaars in staatsdienst. Het Openbaar Ministerie stelde eerder vast dat de raadsvrouw die in een civiele procedure optreedt namens nabestaanden van gedode kapers dat mag doen. Zowel binnen als buiten de rechtszaal omdat ze handelt in het belang van haar cliënten.

Een groep van 58 oud-mariniers was het daar niet mee eens en stapte naar het hof. Volgens initiatiefnemer Jannes de Jong gaat Zegveld met haar manier van optreden de grenzen van het betamelijke te buiten. ,,Ook al zegt ze erbij dat ze de mariniers persoonlijk niks kwalijk neemt, maar dat het haar om de staat te doen is”, aldus de voormalig beroepsmilitair die in actie kwam in Bovensmilde.

’Trap na’

De Jong stelt dat de mariniers blij zijn dat het hof hen heeft gehoord, maar aan de gang van zaken desondanks een geschaad rechtvaardigheidsgevoel overhouden. ,,Dit voelt als een trap na”, zegt de Rotterdammer.

De civiele zaak De Punt bevindt zich in de hoger beroepsfase. De Haagse rechtbank veegde in 2018 alle eisen van Zegveld van tafel en oordeelde dat de onderbouwing ervan te mager was. Dat gold ook voor haar claim dat mariniers de order zouden hebben gekregen alle in de trein aanwezige kapers te doden.