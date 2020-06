Kim Jong-un slaat na weken van sabelgekletter weer verzoenende toon aan

Kim Jong-un Ⓒ REUTERS

Seoul - Was het niet meer dan het zoveelste spelletje ’good cop, bad cop’, of heeft de Noord-Koreaanse opperste leider Kim Jong-un nu toch besloten om nog een keer het pad van de detente te bewandelen? Zijn besluit militaire oefeningen vlak bij de grens met Zuid-Korea af te blazen en „de militaire plannen tegen het Zuiden op te schorten”, is in ieder geval een radicale ommezwaai ten opzichte van al het sabelgekletter van de afgelopen weken.