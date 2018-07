Zeker 24 doden door busongeluk Kenia

Nog eens negentien mensen raakten gewond. Door het ongeluk kwamen ook drie kinderen om het leven. Vermoedelijk knalde de bus op een tegenligger bij het inhalen van een ander voertuig.

De weg tussen havenstad Mombassa en Nairobi is een van drukste wegen van het land. Het is een tweebaansweg die in slechte conditie verkeert. Er gebeuren vaak ongelukken.