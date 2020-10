393 meldingen van bedreigingen aan adres van politici in 2019

De hoeveelheid meldingen is aanzienlijk lager dan in 2018, het jaar waarin PVV-leider Wilders zijn cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed aankondigde. In dat jaar kwamen er 620 meldingen binnen, bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. De meeste bedreigingen waren gericht aan het adres van Geert Wilders.

In veel gevallen worden de bedreigingen via sociale media geuit. Het jaar 2019 vormt daar geen uitzondering op. In 105 zaken leverde het onderzoek naar de vraag wie er schuilgaat achter het account geen resultaat op. Een kleine 50 zaken zijn nog in behandeling.

De rechter behandelde acht zaken op zitting. In vijf gevallen kwam er geen rechter aan te pas en werd er door het Openbaar Ministerie een strafbeschikking opgelegd. In de meeste gevallen ging het om taakstraffen tot 80 uur. Dertien zaken werden geseponeerd: acht vanwege gebrek aan bewijs, vier onder voorwaarden en een omdat het ging om iemand jonger dan twaalf jaar.

In vijf gevallen werden zaken overgedragen aan landen binnen de EU om daar te worden afgedaan. Er zijn tien zaken via Bureau Halt afgehandeld.

Minderjarigen

Wijkagenten voerden in totaal met twaalf minderjarige verdachten die niet eerder in aanraking zijn geweest met de politie, een „berispend gesprek.” Dat gebeurde in aanwezigheid van de ouders.