Servische volkszanger doodgeschoten in Buchten

De politie vond het lichaam van Kolasinac na een melding donderdagmiddag rond 16.20 uur bij het Catharinahof. De man was volgens Serbia Postsen te zien in het tv-programma Zvezde Granda, een talentenjacht. Hij had geen vaste verblijfplaats; de man verbleef soms in Oostenrijk, soms in Buchten.

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt maandag aandacht aan de dood van Kolasinac. De politie in Limburg heeft zaterdag een compositietekening verspreid van een man die mogelijk een belangrijke getuige is van het schietincident in Buchten.

De man lijkt tussen de 50 en 60 jaar oud te zijn, zou ongeveer 1.80 meter groot zijn en een robuust postuur hebben, aldus de politie Limburg.

De omgebrachte Serviër werd op donderdag op straat gevonden bij een garagebox in de Sint Catharinahof, midden in het dorp. Aanvankelijk kon de politie nog niet zeggen hoe de man gestorven was, maar zaterdag werd toch duidelijk dat hij is doodgeschoten.