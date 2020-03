Australische zomers duren maand langer dan vroeger

Australië kampte de afgelopen maanden met uitzonderlijk hevige natuurbranden. Ⓒ AFP

CANBERRA - Het Australische klimaat is de afgelopen decennia zo drastisch veranderd, dat de zomers tegenwoordig een maand langer duren dan in de jaren 50. De winters zijn juist korter geworden: tegenwoordig zijn er 23 dagen met winterse temperaturen minder dan in de jaren 50, zo heeft de denktank Australia Institute berekend.