Kippenboertje (14) kaalgeplukt: tweemaal in drie dagen bestolen

„Iedere ochtend raap ik de kippeneieren. En elke avond, ergens rond half tien, sjouw ik de onverkochte exemplaren weer naar binnen’’, aldus de ondernemende tiener. Ⓒ EIGEN FOTO

Luttenberg - Kay Langkamp (14) had het zo mooi uitgedacht, met z’n eigen kippenboerderijtje en zo ongeveer de halve buurt als vaste klant. Inmiddels baalt hij als een stekker, nu de jonge Luttenberger al tweemaal in drie dagen tijd bestolen is van zijn zuurverdiende zakcentje. „Het is vast geen bekende, maar daardoor niet minder vervelend.”