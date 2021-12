Informateurs: partijen willen voor kerstreces coalitieakkoord

Het akkoord moet er voor de start van het Kerstreces op 18 december liggen, zodat de Tweede Kamer er nog over in debat kan. Dat is althans het doel van de formerende partijen.

Vorige week bleek het prijskaartje van alle wensen van de formatie nog een obstakel. Aan zogeheten zijtafels van de formatie zijn allerlei plannen bedacht, maar de kosten daarvan zijn zó hoog, dat het zorgen baart. Het financiële kader zou nu nog altijd niet rond zijn.

Bekijk ook: Coalitie denkt aan kabinet met 20 ministers en 10 staatssecretarissen

De bordesscène, waarbij de nieuwe ministersploeg wordt gepresenteerd, wordt hoe dan ook niet voor Kerst verwacht. De coalitie mikt op een forse uitbreiding van het aantal bewindspersonen naar dertig in totaal: twintig ministers en tien staatssecretarissen. In die plannen zou de VVD nu acht ministers krijgen, voor D66 zijn er zes posten, het CDA staat ingetekend voor vier en van de CU komen er twee mensen op de bordesfoto. Dat telt op tot een totaal van twintig ministers, een flinke slag meer dan de zestien waar kabinet-Rutte III in 2017 mee begon.

Olifantendracht

In de Tweede Kamer neemt het ongeduld over de trage formatie al geruime tijd toe. Enkele weken geleden werd nog gehoopt op een Sinterklaasakkoord, maar VVD-leider Rutte gaf vorig weekend al aan dat dat niet zou gaan lukken.

Oppositiepartijen, waaronder zelfs de SGP, lieten vorige week weten een debat met de informateurs te willen. „Een broedende kip moet je niet storen”, zei SGP-Kamerlid Bisschop. „Maar een kip broedt 21 dagen. Zo langzamerhand wordt dit een olifantendracht van 21 máánden. Dat gaat wel erg lang duren.” Het verzoek tot een debat werd geblokkeerd door de oude en aanstaande coalitiepartijen, en ook de PVV – de grootste oppositiepartij – wilde eerste de brief van de informateurs afwachten.