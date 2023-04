Agressieve man ontspoort: schopt NS’er in kruis en geeft politieman kopstoot

De NS-medewerker had eerder op het station iemand aangesproken die met zijn voeten op een bankje zat. De verdachte was ontevreden over de manier waarop de NS’er dat had gedaan. Hij zei dat tegen de NS-medewerker en duwde hem. Die ontzegde de man daarop de toegang tot het station. Toen de NS-medewerker samen met een collega de man wegleidde, spuugde die naar hem en schopte hem in zijn kruis.

Agenten kwamen naar het station en boeiden de man. Toen ze hem naar een politieauto brachten, schopte hij een agent tegen zijn benen en gaf hem een kopstoot. De agent raakte hierdoor gewond. Zowel de agent als de NS-medewerker heeft aangifte gedaan.