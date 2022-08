Schrijver Salman Rushdie neergestoken in New York

Rushdie zou een speech geven in het noorden van de staat New York, circa 470 kilometer van de stad New York. Ooggetuigen melden dat hij op het podium werd behandeld na de aanval. Zijn toestand is onduidelijk, maar ooggetuigen melden dat de schrijver met ondersteuning het podium kon aflopen.

Over de dader is nog niets bekend. Hij is wel aangehouden.

Rushdie werd wereldberoemd door zijn romans Middernachtskinderen en De Duivelsverzen. Om dat laatste boek sprak de Iraanse leider imam Khomeini in 1989 een doodsfatwa uit over Rushdie, wegens het beledigen van profeet Mohammed. De fatwa, die tot op de dag van vandaag nog geldt, betekende dat Rushdie vogelvrij is verklaard en wereldwijd doelwit kan worden van extremistische moslims. Iran loofde een beloning van 3 miljoen dollar uit aan degene die Rushdie zou doden.

De schrijver dook tien jaar lang onder en wordt sindsdien zwaar beveiligd. Er is in het verleden ten minste een poging gedaan hem te vermoorden met een mislukte bomaanslag.