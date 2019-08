Nederlandse jongen (14) dood in Spaans ravijn

De ouders van het minderjarige slachtoffer besloten donderdagavond even te gaan wandelen terwijl hij achterbleef op de camping in de buurt van de plaats Espot, zo melden Spaanse media. Toen zijn vader en moeder terugkeerden naar het verblijf, was de tiener verdwenen. Daarop werden de hulpdiensten ingeschakeld.

Er werd direct een grote zoektocht op touw gezet. Toen er om 04.00 uur nog geen spoor van de jongen te bekennen was, werd deze gestaakt.

Vanochtend trokken politie en brandweer er wederom op uit om de tiener op te sporen. Met behulp van een helikopter werd het lichaam van de jongen omstreeks 09.30 uur in een ravijn in de buurt van de camping aangetroffen. Een speciale berg-eenheid van de Catalaanse politie werd opgeroepen om bij het moeilijk bereikbare lichaam te komen.

De politie onderzoekt nog hoe de minderjarige jongen in het ravijn belandde.