Werknemers AEB sturen boze brief naar gemeente

De werknemers zijn verbijsterd over de keus van de gemeente voor een samengaan met de publieke centrale HVC, terwijl de AEB afgelopen zomer van de gemeente en banken opdracht had gekregen om een commerciële partij aan zich te binden.

Spoed nodig

De OR is voorstander van overname van AEB door recycle- en sloopbedrijf Beelen, en maant het college tot spoed: „Er zijn nagenoeg geen liquide middelen meer beschikbaar, er is dus zeer veel haast geboden. De firma Beelen heeft per direct de benodigde liquide middelen beschikbaar.”

Uit presentaties van afvalverwerker Beelen zou volgens de OR blijken dat het bedrijf „inspeelt op de ambitie van Amsterdam om een circulaire economie te worden, duurzaamheidsvraagstukken op te lossen en CO2-neutraal te worden.”

Van HVC heeft de OR nog niks vernomen, hoewel zij al tweemaal zijn uitgenodigd om een presentatie te geven. „Ook niet na aandringen door de directie van AEB.”

Volgens de OR van de afvalcentrale is HVC gebaat bij een faillissement van AEB „omdat HVC bij een faillissement kan bepalen welke delen een doorstart zullen maken. Daarnaast kan HVC de levensvatbaarheid van AEB niet garanderen, gelet op het aantal aandeelhouders en de te verdelen dividenden, blijft er voor AEB niets over om zelf te investeren.”

Bekijk ook: Geheime stukken

In het schrijven, in handen van De Telegraaf, noemt de OR de voorgenomen samenvoeging met de Alkmaarse centrale HVC ’niet raadzaam, en zeker niet voor de bewoners van de aangesloten gemeentes’.

’Trage besluitvorming’

Daarnaast hekelt de ondernemingsraad de trage besluitvorming in Amsterdam. Zo heeft het huidige herstelproces aan vier van de zes verbrandingsovens onlangs vier weken stilgelegen „vanwege vakanties van gemeenteraadsleden die voor besluitvorming verantwoordelijk zijn.”

De werknemers delen verder een sneer uit aan hun aandeelhouder Amsterdam „Op basis van onze ervaring met de publieke sector kunnen wij stellen dat de trage besluitvorming en gebrek aan technische kennis niet bijdragen aan een veilige en efficiënte bedrijfsvoering.”

De OR verwacht van het college dat het boekenonderzoek van HVC wordt gestaakt en dat de samenwerking met Beelen niet langer geblokkeerd zal worden.