Voetgangersbrug over de Moldau in Praag ingestort

De voor een deel betonnen hangbrug uit 1984 die het stadsdeel Troja met de zuidelijker gelegen stadsdelen verbindt, stortte zaterdagnamiddag plotseling over de volle lengte in en verdween met de slachtoffers in de rivier. De brandweer heeft nog urenlang onder wrakstukken en onder water gezocht of er meer slachtoffers waren, maar dat bleek niet het geval.

Tsjechische media maakten zondag verwijten aan de gemeente die zou hebben nagelaten de brug te onderhouden of te vervangen. In 2012 zou al zijn vastgesteld dat metalen onderdelen van de constructie verroest waren. Het is een geluk bij een ongeluk dat de brug het begin december heeft begeven. ’s Zomers werd de brug massaal benut door gezinnen die naar de dierentuin en de botanische tuinen in de wijk Troja gaan.