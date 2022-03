Man die eerste varkenshart kreeg sterft twee maanden na operatie

The New York Times sprak vlak na de transplantatie van een „medische primeur die hoop biedt voor honderdduizenden patiënten met falende organen.”

De patiënt had een ernstige hartziekte en had ermee ingestemd om bij wijze van experiment het hart van een varken te krijgen, nadat hij van verschillende wachtlijsten was verwijderd om een menselijk hart te krijgen. Het is nog onduidelijk of zijn lichaam het orgaan heeft afgestoten. „Er is geen duidelijke oorzaak vastgesteld op het moment van zijn dood”, zei een woordvoerster van het ziekenhuis, het University of Maryland Medical Center.

Ⓒ ANP / EPA

Bekijk ook: Eerste mens krijgt hart van genetisch aangepast varken

Steekpartij

Nadat Bennett het varkenshart had gekregen, ontstond ophef toen bekend werd dat hij 35 jaar geleden betrokken was bij een steekpartij. Volgens Amerikaanse media werd een man in 1988 neergestoken door de toen 23-jarige Bennett in Hagerstown, nabij Washington D.C. omdat zijn toenmalige vrouw op de schoot van het slachtoffer was gaan zitten. Bennett stak hem meermaals in de borst, buik en rug.

De man belandde in een rolstoel, en overleed 22 jaar later aan een hartaanval. Bennett werd veroordeeld voor mishandeling en kreeg een celstraf van tien jaar, maar werd vrijgesproken. De familie van het slachtoffer vond dat Bennett het niet verdiende om „een tweede kans te krijgen.”