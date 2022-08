Treinverkeer rond Leiden ontregeld door scheur in een wissel

UTRECHT - Het treinverkeer in de regio rond Leiden is ernstig ontregeld, meldt ProRail. Er rijden geen treinen tussen Hoofddorp en Leiden Centraal. Tussen Leiden Centraal en Den Haag Centraal rijden minder intercity's. Een scheur in een puntstuk van een wissel is de oorzaak van de problemen, aldus ProRail.