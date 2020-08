’Vermeende schutter Bas van Wijk is bekende van politie’

AMSTERDAM - De man die wordt verdacht van het doodschieten van Bas van Wijk (24) is volgens goed ingevoerde bronnen van De Telegraaf een bekende van de politie. Weliswaar niet voor zware vergrijpen: het zou gaan om kleinere, maar wel hardnekkige criminaliteit. De man is een Nederlander van Marokkaanse origine die woont in Amsterdam, aldus de bronnen.