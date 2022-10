Iran meldt 4 doden en 61 gewonden bij brand in gevangenis

Het oproer was in de beruchte Evin-gevangenis, waar ook veel politieke gevangenen zitten, onder wie ook buitenlanders. Ook veel mensen die zijn opgepakt bij de recente protesten zijn naar deze gevangenis gebracht. Volgens de openbaar aanklager zou er geen verband zijn tussen de opstand en de protesten in Iran. Maar wat er precies in de gevangenis is gebeurd, is niet onafhankelijk vast te stellen.

De vier doden zijn volgens de Iraanse overheid gevangenen die stikten door de rook. Van de 61 gewonden zouden er 51 in een ziekenhuis zijn behandeld. De orde in de gevangenis is volgens de autoriteiten hersteld. Op sociale media waren er berichten dat rondom en in de gevangenis geschoten werd. Ook werden er foto's gedeeld waarop vlammen te zien zijn en grote rookpluimen uit het gebouw opstijgen.

In Iran wordt al wekenlang geprotesteerd. De onrust in het land ontstond na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij stierf vorige maand in politiehechtenis nadat ze door de religieuze politie was opgepakt omdat ze haar hijab te los zou hebben gedragen. Ook zaterdag waren er in het hele land protesten, die steeds openlijker tegen de regering gericht zijn.