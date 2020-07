Man die school Grootebroek binnenreed was woest over klassenindeling: ’Hij was door het dolle’

Ⓒ Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

GROOTEBROEK - De woedende man die woensdagavond met zijn auto het gebouw van basisschool ’t Palet in het Noord-Hollandse Grootebroek doorboorde, waar veel kinderen en ouders aanwezig waren, was razend dat zijn zoontje komend schooljaar niet in dezelfde klas als zijn vriendje zat.