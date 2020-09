Universiteit vervangt beroemde ’racistische’ filosoof

Dat schrijft de Daily Mail. Het bestuur ging door de knieën na een petitie die door 2.000 mensen was ondertekend. Volgens de actievoerders had de filosoof die in de 18e eeuw leefde, ’banden met de slavenhandel’ en was hij ’onversneden racist’.

De ’David Hume Tower’ van de universiteit wordt nu het ’40 George Square’, vernoemd naar de zwarte man die door geweld van de Amerikaanse politie stierf, zo zeggen critici. De universiteit zelf zegt dat de naam niks met Floyd te maken heeft, maar met het adres zelf. George zou verwijzen naar de broer van de bouwer.

Veel politici in Engeland zijn boos over de naamsverandering die plaatsvond precies rond de protesten rond de dood van George Floyd. Neil O'Brien, van de conservatieven zegt in de Daily Mail: „De universiteit heeft de grote filosoof van de verlichting uit de geschiedenis gewist. Wat stom en laf en ruggengraatloos. Schande.” Oud-hoogleraar van de universiteit in Edinburgh Sir Tom Devine zegt dat de huidige leiding zich ’diep zou moeten schamen’.

De universiteit bevestigt in Engelse media dat de naam inderdaad is veranderd vanwege Hume’s link met de slavernij. Er zou een brief uit 1766 zijn waarin hij iemand aanbevool een plantage te kopen. Eerder schreef hij dat blanken het superieure ras in de wereld was.

Volgens Tom Devine was Hume de grootste filosoof ooit in Schotland. Toen hij de omstreden brief schreef, was er niemand in zijn omgeving tegen slavernij in de kolonies. „Hij was niet beter of slechter dan ieder andere Schot in die tijd.

De activisten die de petitie startten, schrijven dat ze niet de naam van Hume uit de geschiedenis willen wissen, maar ze vinden dat iemand die 250 jaar geleden uitging van de superioriteit van het blanke ras niet beloond mag worden met een gebouw.