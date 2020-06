’Sit-in’ tegen racisme in Middelburg

Voor beide ingangen van de Abdijplein staan ook nog eens enkele honderden mensen. Ze worden daar tegengehouden door handhavers.

Een deel van de betogers draagt mondkapjes en borden met leuzen als ’Black lives matter’ en ’Stop racisme en discriminatie’. „Ik vind iedereen even belangrijk, ongeacht huidskleur, afkomst of wat dan ook”, zegt Emanuelle Cornelissen uit Oost-Souburg. „Wat in Amerika is gebeurd met George Floyd was een wake-up call. Zijn dood maakte duidelijk dat er nog veel discriminatie is. Om die reden doe ik mee aan de betoging.”

Het protest verloopt rustig. „Houd alsjeblieft voldoende afstand en ga straks rustig naar huis”, houdt een van de organisatoren de actievoerders voor.