Verwarde man dreigt leerlingen in klaslokaal in Utrecht dood te schieten

Woordvoerder Bram Donkers van de Nuovo scholengemeenschap kan dat niet bevestigen, maar de ernst van de zaak is volgens hem duidelijk. „Een aantal leerlingen is door de politie ondervraagd. Dat heeft nogal wat impact”, zegt Donkers.

Nadat 112 werd gebeld werd de verwarde man, die vaker in de buurt zou rondhangen, al pratend door de conciërge het gebouw uitgeleid. De politie pakte hem met hulp van de politiehelikopter op in het nabijgelegen Noordse Park. De ouders worden per mail geïnformeerd over het incident, laat Donkers weten. Maandag wordt er in de lessen bij stilgestaan.