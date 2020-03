Vijftig tips over mysterieuze dood Karin uit Cornjum

Grijpstra ging aan het begin van zaterdagnacht nog even de hond uitlaten en is toen slachtoffer geworden van een misdrijf. Er is nog steeds geen duidelijkheid over de toedracht.

Tijdens de uitzending werd bekendgemaakt dat Grijpstra zeer geliefd was in het Friese dorp van circa 400 inwoners en werkzaam was als dierenartsassistent. Het lijkt erop dat zij met niemand conflicten had. De politie roept mensen op het te melden als zij weten of iemand een motief zou kunnen hebben gehad.

Hond uitlaten

Ook werden routes getoond die Grijpstra wel eens met de hond liep in de buurt. Getuigen die haar die nacht hebben gezien, worden opgeroepen zich te melden.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat er bij een grootschalige zoekactie in en bij een sloot in het dorpje spullen zijn aangetroffen. Deze zijn vermoedelijk van de vrouw. Om wat voor spullen het precies gaat, wil de politie niet zeggen.