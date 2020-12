Ook senator en oud-partijbestuurder Van der Linden weg bij FvD

Van der Linden nam het voorzitterschap van FvD-leider Thierry Baudet de afgelopen weken over, omdat de partij in crisis verkeerde. Dit weekeinde heeft hij zijn mede-bestuurders een brief geschreven met daarin zijn „grieven” over de gang van zaken. Hierin kondigde hij ook aan zijn lidmaatschap op te zeggen.

Wel wil Van der Linden in de Eerste Kamer blijven, omdat hij nog steeds achter het partijprogramma van FvD staat. Daarnaast is het door alle verschuivingen allerminst zeker of er wel een opvolger voor hem zou zijn, omdat er mogelijk niemand meer op de FvD-lijst staat die in de senaat wil. Die kwestie heeft ook bijgedragen aan het besluit van Van der Linden om in de senaat te blijven. „Anders krijgen we straks de situatie dat een zetel in de senaat leeg blijft.”

Bekijk ook: FvD na referendum op 4 zetels in peiling De Hond

Of Van der Linden zich aansluit bij de afgesplitste FvD’ers in de senaat, die samen de fractie-Van Pareren vormen, moet nog blijken. De groep van oud-FvD’er Henk Otten zegt niet met Van der Linden in zee te willen gaan.

Thierry Baudet had met FvD goud in handen om het gat op rechts te vullen. In de podcast Afhameren bespreekt politiek commentator Wouter de Winther wat er nu nog van de partij over is: