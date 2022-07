Zieke man (75) geschopt in Tilburg omdat hij geen 'stickie' had

Het echtpaar liep zaterdagochtend rond 06.00 uur over de Besterdring in Tilburg. Volgens de politie liepen de twee ouderen daar speciaal zo vroeg omdat het nog rustig was buiten. De man liep achter een rollator.

De 25-jarige verdachte sprak het echtpaar aan en vroeg hen om een 'stickie', een type joint met wiet of hasj erin. De man en vrouw zeiden hem dat ze niet roken. De verdachte gaf de man een schop tegen zijn been en een klap of stomp tegen zijn rug, aldus de politie. Hij schreeuwde tegen de vrouw.

Tijdens de aanhouding van de man beledigde hij agenten, aldus de politie. Hij is opgepakt voor zowel mishandeling als belediging.