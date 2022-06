Verbazing onder vroege vogels op Schiphol om ’vier uur-regel’: ’Dan wachten we maar’

Premium Financieel

Overvol Schiphol krijgt er vluchten bij: naar de tweede stad van Finland

In de reiswereld is woedend gereageerd op de start van een nieuwe bestemming van de vliegmaatschappij airBaltic vanaf Schiphol. Die is gestart met vluchten op Tampere, de tweede stad van Finland, zo blijkt donderdag. Dit terwijl de nationale luchthaven juist minder vluchten wil uitvoeren omdat er al...