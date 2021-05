Binnenland

Man uit trein geplukt met chipszak vol geld

In de internationale trein bij Breda heeft de Koninklijke Marechaussee een man uit Italië aangehouden voor witwassen. De Italiaan had ruim 33.000 euro cashgeld bij zich. Het meeste daarvan, bijna 30.000 euro, zat in een zak chips die zwaarder voelde dan normaal, aldus de marechaussee.