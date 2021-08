Premium Het beste van De Telegraaf

Kermisexploitant in tranen nadat vrachtwagen met botsauto’s van de weg raakte: ’Eindelijk mochten we weer wat doen, overkomt je dit’

De verlichting wordt onderop de trailer opgeborgen, de botswagens ondergaan een eerste inspectie. Ⓒ Foto Mediahuis

ALKMAAR - De tranen staan kermisexploitant Aschwin Elsinga (47) woensdagochtend op de N9 bij Alkmaar in de ogen. De weg is bezaaid met brokstukken, nadat een aanhanger met 26 botswagens van zijn attractie ’Crazy Cars’ is geschaard, gekanteld, een stuk vangrails heeft geplet en tientallen meters over het wegdek is gesleurd.