Benzineprijs aan de pomp hoger dan ooit, maar kabinet haalt schouders op

Staatssecretaris Vijlbrief (Belastingen) erkent dat de benzineprijs in vergelijking met andere landen bovengemiddeld hoog is. Door accijnswijzigingen in onder meer Frankrijk, België en Zweden is ons land wel weer iets goedkoper voor de dieselrijders. Een groot deel van de rekening bestaat uit accijns voor de schatkist met daar bovenop nog 21 procent btw. Na Kamervragen van de PVV laat de staatssecretaris weten dat het kabinet geen rol voor zichzelf ziet.

’Het kabinet onderkent dat de hogere brandstofprijzen invloed kunnen hebben op de totale koopkracht’, schrijft Vijlbrief nog wel. ’Het kabinet is niet voornemens de belastingen op brandstoffen te verlagen. De prijs van brandstof wordt gepaald door de fabrikanten en leveranciers. De kostprijs van de brandstof is de laatste tijd door kenmerken van de wereldoliemarkt gestegen.’