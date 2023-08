Met klapstoeltjes en verrekijkers wachten op uitgebrand schip in Eemshaven: ’Het is een vreemd gevoel’

EEMSHAVEN/GRONINGEN - Het uitgebrande schip Fremantle Highway is donderdag begin van de middag aangekomen in de Eemshaven. Met een uitgebreid konvooi als support draaide het zwaar gehavende schip vlot de Groningse haven in. Daarmee is het gevaarte een week nadat er een verwoestende scheepsbrand ontstond veilig aangemeerd. Op de dijk bij de Eemshaven komen honderden belangstellenden een kijkje nemen. Het lijkt wel een uitje: „Ha, ja, het is vakantie”, zeggen mensen in het zonnetje.

Ⓒ Jos Schuurman