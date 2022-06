D66 wil anti-abortusbeweging weren uit Europees Parlement: SGP verontwaardigd

De politica vreest dat het Amerikaanse abortusdebat komt overwaaien naar Europa. Het landelijk recht op abortus in de Verenigde Staten is vorige week geschrapt door het Hooggerechtshof. Dat betekent dat de vijftig staten nu afzonderlijk kunnen bepalen of zij abortus toestaan.

„De VS gaat terug in de tijd en wat we daar zien gebeuren rukt al op naar Hongarije, Polen en ook Nederland”, stelt Rafaela. „Europa telt zo’n vijftig organisaties die strijden tegen abortus, ze staan in nauw contact met de Amerikaanse beweging. De lobby weet goed de weg naar het Europees Parlement te vinden.”

Bekijk ook: Hooggerechtshof VS maakt eind aan grondwettelijk recht op abortus

In een brief aan parlementsvoorzitter Roberta Metsola roept de D66’er op om anti-abortusgroepen voortaan te weren uit de vergaderpaleizen in Brussel en Straatsburg. Pikant detail is dat de Maltese Metsola zelf tegenstander is van abortus. Het Europees Parlement kan volgens de regels besluiten om bepaalde lobbygroepen te weren, maar het is nog maar zeer de vraag of deze oproep gehoor zal vinden.

SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen reageert verontwaardigd op het idee: „Typisch D66. De mond vol hebben over tolerantie, maar ondertussen mensen die op willen komen voor de bescherming van het leven de mond willen snoeren. De wereld op z’n kop.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Europarlementarier Bert-Jan Ruissen van SGP in het Europees Parlement Ⓒ ANP / ANP

Volgens Rafaela is de vrijheid van meningsuiting een groot goed, maar ze vindt het noodzakelijk om bij dit onderwerp een rode lijn te trekken. „Zelfbeschikking is een Europese kernwaarde. Dit gaat over mensenrechten, het leven van vrouwen staat op het spel.”

Overigens gaat Brussel niet over het abortusbeleid, dat is nog altijd aan de lidstaten. Het Europees Parlement wil dat wel veranderen, een meerderheid wil het recht op abortus verankeren in de Europese grondrechten.