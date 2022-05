Sms’jes openbaar: Halsema bedelde bij Rutte om steun tijdens Damdemonstratie

Halsema heeft zich met juristen maandenlang verzet tegen openbaarmaking van de berichten. De documenten doken ook niet op in een onafhankelijk onderzoek dat de driehoek in Amsterdam instelde naar aanleiding van de Damdemonstratie. Toen De Telegraaf de documenten opvroeg via een Wob-verzoek verdedigde Halsema zich door te stellen dat de documenten ’persoonlijk’ waren en daarom niet gedeeld hoefden te worden.

Wel werd duidelijk dat Halsema eerder al met voormalig minister Ferd Grapperhaus (Justitie) bakkeleide toen de Dam volstroomde (vlak na de eerste coronalockdown). Eerder deden ook gemeenteraadsleden een verzoek om de documenten te openbaren, maar dat werd door Halsema geweigerd.

Halsema stuurde naar Rutte: „Even contact over demo graag. Ik heb even steun nodig.” Rutte antwoordde daarop: „Femke, jij hebt daarover contact met Ferd. Ik zie nul toegevoegde waarde daar tussen te gaan zitten. Ik vind de beelden uit Amsterdam wel extreem heftig. Dit is heel slecht voor het draagvlak onder de 1,5 meter maatregel.” Halsema reageerde daarop: „Sorry, ik verwacht wel iets meer van je. Ik word vanmiddag overvallen door 10.000 mensen en er is geen politiemacht die dit vreedzaam uit elkaar krijgt.” Rutte antwoordde daarop: „Ferd heeft met jou het contact.” Dat leidde tot teleurstelling bij de burgemeester. „Ha Mark, je zet me wel erg in de kou.”

Sms’jes Rutte en Halsema.

PVV-leider Wilders eiste de documenten donderdag in het debat met premier Rutte (over zijn gewiste sms-berichten) op. Hoewel Rutte eerst aangaf dat de documenten op zijn departement ’kwijt’ waren, zijn ze woensdagmiddag alsnog naar de Kamer gestuurd.